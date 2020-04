esclusiva Martin Vazquez: "Lazio e Atalanta all'attacco. Che bellezza, che stile di gioco"

La serie A, la sorpresa Lazio e il suo Torino. Ma anche il Real e il futuro dei Blancos, da Zidane ai vari obiettivi degli spagnoli. Tantissimi temi nella chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Rafa Martin Vazquez, ex centrocampista di Real Madrid e Torino. Prima di tutto però c'è la preoccupazione per l'emergenza coronavirus, che anche in Spagna sta mettendo in seria difficoltà il paese. "E' una brutta situazione, non semplice da risolvere - dice - è molto triste leggere ogni giorno di tanti morti. Io ora sono a Madrid con la mia famiglia, è rimasta qui anche mia figlia più grande che vive a Parigi. Era venuta a trovarmi e poi siamo rimasti tutti insieme".

Per distrarci parliamo di calcio e proviamo a scrutare il futuro.

"In Spagna ci si interroga su quando si potrà riprendere, poi c'è il problema dei contratti da prolungare e il taglio degli stipendi dei calciatori. Di sicuro fino a maggio restiamo tutti a casa".

Che campionato è stato in Italia a suo parere finchè si è giocato?

"Atipico. La Juve in passato aveva sempre comandato e solo il Napoli aveva provato a fermarla. Ora la Lazio e l'Inter danno filo da torcere ai bianconeri e lottano per lo scudetto. E' da vedere cosa succederà alla ripresa, che tipo di approccio ci sarà quando si ricomincia".

Nella Lazio sta brillando tra gli altri Luis Alberto...

"Già da qualche anno sta giocando molto bene. Tra l'altro la Lazio ha uno stile di gioco eccezionale, segna tanti gol, si fanno apprezzare tutti. Così come l'Atalanta, sempre all'attacco e capace di fare tante reti, come abbiamo visto anche in Champions col Valencia".

Parlando ancora di singoli, Fabian Ruiz piace anche al Real...

"E' nel mirino anche di altri club come il Barcellona ed è apprezzato pure in Premier League. E' un giocatore che in questi ultimi due anni è cresciuto molto e ora è anche in Nazionale. E' forte, ha gran personalità e si vede che tanta fiducia in se stesso. Credo che per lui sia stato importante aver avuto al Napoli un tecnico come Ancelotti che lo ha fatto sentore subito al centro del gioco".

Adesso potrebbe essere anche da Real Madrid?

"Può giocare in qualsiasi grande squadra. Non so se resterà al Napoli o se andrà via. Di sicuro è un giocatore che ha un ottimo presente e un gran bel futuro".

Restando sul Real, Zidane lo vede alla guida dei Blancos anche l'anno prossimo?

"Dipenderà da come finirà questa stagione però a mio parere pur non avendo iniziato bene la stagione si è poi ripreso. E la squadra ha giocato bene, ad alti livelli. Negli ultimi mesi ha perso due-tre gare. E' vero che nel calcio contano i risultati ma a mio parere merita rispetto e alla fine continuerà a guidare il Real".

Che pensa di James Rodriguez inseguito l'anno passato dal Napoli e che ora continua ad essere accostato ad alcune squadre italiane?

"Il meglio di sè lo ha dato con Ancelotti allenatore. Adesso Carlo è all'Everton e probabilmente sarà di nuovo un suo obiettivo. Voleva James perchè conosce le sue capacità e sa come può esprimersi. Il problema di James è che non ha trovato continuità, è stato frenato anche da guai fisici. Però resta un bel giocatore con un piede sinistro straordinario. Il modo in cui impiegarlo poi chiaramente dipende dallo schema e dal tecnico".

Pogba resta nel mirino del Real Madrid?

"L'anno passato era un obiettivo del Real e di Zidane. Nell'estate scorsa però costava parecchio e poi per lui era difficile lasciare il Manchester. E' un gran calciatore però è anche vero che è un anno che non gioca e credo che a questo punto debba andar via vista questa situazione. La sua partenza dipenderà anche dal prezzo ma Zidane secondo me continua a volerlo".

Che idea si è fatto invece su Zaniolo, altro giocatore accostato al Real?

"L'ho seguito un po' nella Roma, è forte, uno dei migliori della squadra. Tutti parlano in effeti di lui anche per il Real Madrid. Adesso bisognerà vedere come tornerà dall'infortunio. Asencio ad esempio si è fatto male l'estate scorsa e non è ancora rientrato. E' un problema serio, anche io mi sono fatto male così in carriera. Di sicuro Zaniolo comunque è forte e potente".

Veniamo al suo Torino. Vedendolo da lontano, come mai questa crisi?

"E' strano quello che è successo, l'anno scorso era stato protagonista di un ottimo campionato e in questa stagione l'inizio non era stato così male. Ad un certo punto sembrava anche che fosse sulla strada giusta poi non so dire cosa sia successo. E' stato cambiato anche l'allenatore e ora naturalmente spero che possa riprendersi presto. Certo, da ex granata sono un po' preoccupato per il Toro, mi auguro che sappia lottare e risalire la classifica. Belotti? E' un gran cannoniere e anche lui saprà trascinare la squadra".