esclusiva Martin Vazquez: "Real favorito per la storia. Ma l'Atalanta è forte"

Grande ex del Real Madrid, Martin Vazquez commenta a Tuttomercatoweb.com la sfida di Champions che vedrà i Blancos opposti all'Atalanta: "si giocherà tra due mesi e quindi bisognerà vedere come le due squadre arriveranno a quel momento, però per me l'Atalanta è una formazione molto forte che anche l'anno scorso ha fatto vedere le sue qualità in Champions. Aver superato un gruppo in cui c'erano Ajax e Liverpool la dice lunga sulla forza dei bergamaschi. E' una squadra che forse non ha il nome di altre big in Europa però mi pare una rivale molto difficile da affrontare. Battere il Liverpool e l'Ajax a casa loro è dura per tutto ma l'Atalanta c'è riuscita".

Cosa deve temere il Real?

"Ripeto, è una sfida complicata e l'errore del Real sarebbe quello di pensare che il rivale non troppo forte come poteva essere una vera e propria big. L'Atalanta è una squadra che fa gol, gioca bene, è aggressiva e tutti noi e abbiamo ben impresso nella mente il ricordo della sfida col Valencia. Anche adesso sta facendo benissimo ma non sappiamo cosa può capitare dopo la discussione tra Gasperini e il Papu Gomez, se ci sarà o no per il giorno del confronto col Real. Diciamo che in partenza il Real è favorito ma per la storia, però poi le partite bisogna giocarle".

Se si giocasse ora come la vedrebbe?

"Il Real di una settimana fa forse era diverso ma ora hanno vinto in Champions e col Siviglia e l'Atletico. Le sensazioni sono di nuovo buone"