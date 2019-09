ESCLUSIVA TMW - Martino: "Roma, ora l'equilibrio. Juve, non grandi cose"

Giorgio Martino, storica voce della Rai, ha condotto la serata del premio Vicini e a TMW ha ricordato la figura dell'ex ct: "C'era un rapporto professionale ma anche umano, ho il bellissimo ricordo della telecronaca con l'Italia che conquistò il terzo posto contro l'Inghilterra ai mondiali del '90. Sono superiori gli aspetti personali perchè con lui ci fu anche amicizia, così come poi c'è stata con Capello (a lui è andato il premio Vicini)". Sulla Roma di oggi Martino ha detto: "Bisogna aspettarsi che le ultime ore di mercato abbiano dato ai giallorossi compattezza di squadra ed equilibrio tra i reparti. Gli arrivi di Smalling e Mkhytarian dovrebbero portare esperienza internazionale e anche quell'equilibrio mancato nelle prime due giornate".

Su Fiorentina-Juventus: "C'è da verificare quanto i bianconeri abbiano meritato. L'errore di Koulibaly ha dato una svolta ad una partita che altrimenti avremmo ricordato diversamente considerato che pur in vantaggio di tre gol, la squadra si era fatta riprendere. Avremmo dato un'altra interpretazione a quel match. Non credo che la Juve abbia fatto vedere grandi cose. ha fatto punti, ma l'errore di Koulibaly non può cancellare l'andamento di quella gara. La Fiorentina? Domani inizia il campionato, ora non ci sono più le distrazioni del mercato e devi far capire se vali e quanto vali"

