esclusiva Martino: "Roma, Petrachi ha sbagliato tutto dall'inizio ma la società non esiste"

Il presente e il futuro della Roma e la clamorosa separazione dal ds Petrachi. Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com ne abbiamo parlato con Giorgio Martino, storica voce della Rai. "Quanta differenza tra la Roma di vnt'anni fa e questa. A livello di gestione e di qualità dei giocatori, da Totti a Samuel a Cassano a Montella. C'era una gestione mirata: Capello aveva bisogno di elementi ben precisi e arrivarono Batistuta, Samuel e Emerson. Di Francesco chiese quattro anni fa un esterno alto che ancora a Roma stanno aspettando... Petrachi non è mai entrato in sintonia col club. L'unica giustificazione per Petrachi che ha sbagliato tutto il suo approccio con la società, è che la società non esiste. Il presidente non viene a Roma da due tre anni, la dirigenza è fuori dal contesto, dalla storia, dalla passione della tifoseria e per forza ognuno va per la sua strada. Petrachi ha sbagliato tutto dalla prima conferenza quando confessò che la trattativa per Dzeko era iniziata prima che lui approdasse ufficialmente a Roma. Ha fatto gaffe enormi e mi dicono che abbia una spigolosità di carattere evidente. A Monchi furono affidate le chiavi del club, poi si capì che anche lui non poteva avere quelle soluzioni che il club pretendeva da un ds. Avendolo liquidato, il primo che hanno visto disponibile a rompere col suo club era Petrachi per fare questa sciagurata operazione"

