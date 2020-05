ESCLUSIVA TMW - Martino: "Serie A? Si crea casta di super privilegiati. Ai calciatori controlli, agli altri no"

esclusiva Martino: "Serie A? Si crea casta di super privilegiati. Ai calciatori controlli, agli altri no"

Nel corso del TMW News è intervenuto Giorgio Martino, voce storica della Rai. E a proposito della possibile ripresa del campionato ha regalato una serie di interessanti considerazioni: "Per il calcio c'è stato un primo passo avanti ma la specificità del gioco del calcio comporta rischi e impone prudenza. Il calcio è uno sport di contatto molto ravvicinato che non può far rispettare il distanziamento e in più prevede l'uso del pallone che viene toccato ripetutamente da tutte le parti del corpo. C'è qualcosa che insomma contraddice le disposizioni che tutti devono rispettare in qualsiasi campo di attività, dagli operai ai camerieri a chi va in ufficio. E' molto complicato pensare che ai calciatori possa essere consentito di stare insieme e a contatto".

Nel caso in cui si riprenda è rispuntata l'ipotesi di disputare tutte le partite al centro-sud...

"E' una forzatura. E' evidente che questo tentativo di voler riprendere a tutti i costi il campionato è una forzatura dettata solo dall'egoismo economico di un settore, la Lega di Serie A, visto che tutti gli altri sono fermi. Per quale motivo bisognerebbe fare un discorso privilegiato in modo abnorme rispetto ai giocatori di B, C, Promozione, Eccellenza, giocatori di calcio a 5, le calciatrici. Perchè? Gli altri sono calciatori di seconda o terza importanza? Chiunque vada a lavorare, dall'operaio al manager in azienda deve rispettare delle regole ben precise e perchè al calciatore dovrebbe essere consentito questo privilegio che non ha nessun altro?"

Anche con controlli accurati e senza rischi non si può portare a termine il campionato?

"Per quale motivo in un paese di 60 milioni 300 privilegiati possono avere i controlli due-tre volte a settimana e tutto il resto del paese deve invece arrangiarsi? Perchè? Creeremmo una casta di super privilegiati che contrasta con qualsiasi norma di buonsenso e diventerebbe difficile imporre dei limiti alla grande totalità. Forse neanche Re Sole aveva immaginato una casta di privilegio così significativa".

E i danni economici in caso di mancata ripresa del campionato?

"E perche? Per gli altri no? Le cetinaia di migliaia di centri sportivi che ci sono in Italia, palestre, impianti, piscine, quelli possono andare in fallimento?. Devono essere aperti solo i centri sportivi dei club di A? Gli altri possono morire e gli istruttori di questi centri non hanno diritti e nessun tampone da poter fare? Nei centri sportivi di A tamponi e test sierologici, gli altri invece a casa e zitti. Non mi pare una soluzione corretta. Non ci dimentichiamo che ci sono milioni di italiani che hanno davanti a sè la prospettiva di perdere il lavoro. Centinaia di migliaia aziende che hanno lo spettro del fallimento. Non è possibile creare un'oasi di privilegio solo per poche persone. E' contro qualunque sistema, qualunque logica. Il danno economico? La A lo avrebbe ma è notevolmente inferiore rispetto a quello che è il nostro danno economico per il nostro paese. Il disastro per il mondo dello sport è anche non poter fare una Milano-Sanremo, il Giro d'Italia, gli Internazioanli d'Italia di tennis, il Roland Garros, Wimbledon, addirittura le Olimpiadi. Quello che perde la A è una piccolissima cosa rispetto a quanto perde il CIO con la mancata disputa delle Olimpiaidi. Ma i cinema che non possono riaprire, il turismo, il mondo dello spettacolo, gli stabilimenti balneari? Loro non ci rimettono?".