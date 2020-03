esclusiva Martorelli: "Decurtazione stipendi calciatori? Importante non fare qualunquismo"

Con Giocondo Martorelli, intervenuto oggi al TMW News abbiamo fatto il punto della situazione su alcuni temi abbastanza dibattuti. Agente di lungo corso, Martorelli ha parlato innanzitutto della possibile ripresa del campionato: "Oggi è molto difficile fare previsioni, è come vincere al Superenalotto. Pare che il picco epidemico non sia arrivato alla soglia più alta e non sappiamo quando questa parabola possa avere una discesa per poi poter fare un punto della situazione. E' stato importante che gli Europei siano stati spostati al prossimo anno così i nostri campionati potranno avere un finale di stagione se ci saranno le condizioni per poter giocare"

Che idea si è fatto sulla possibile richiesta dei club ai giocatori di decurtarsi lo stipendio?

"Sulla decurtazione degli stipendi dei calciatori non bisogna fare del qualunquismo perchè è sempre facile poter dare in pasto i calciatori più rappresentativi che guadagnano milioni di euro. I giocatori che io rappresento e ho rappresentato da oltre trent'anni si sono sempre dimostrato disponibili e attenti verso chi ha bisogno ed è in grande difficoltà e anche questa volta non si tireranno indietro in questa situazione. Appena sarà finito il momento più delicato e importante di quel che stiamo vivendo si dovranno sedere ad un tavolo Lega, Aic e Governo. Anche il Governo deve rispettare l'azienda calcio come altre azienda del paese. Penso sia un aspetto fondamentale per sviluppare il percorso del nostro campionato nel rispetto delle regole. I calciatori se ci sarà la necessità andranno anche oltre il 30 giugno secondo me,.non si opporranno anche se i contratti scadono il 30 giugno"