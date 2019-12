ESCLUSIVA TMW - Martorelli: "Inter, 3 colpi Scudetto. Ibra-Milan paradosso"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Il noto agente Giocondo Martorelli ha concesso una lunga intervista a TMW direttamente all'interno del suo ufficio. Tanti i temi trattati, dalla nuova Roma al mercato della Juventus, fino ai sogni Scudetto dell'Inter e alle idee del Napoli, passando per il ritorno di Ibrahimovic al Milan, le strategie della Fiorentina e gli effetti della Brexit.

Il passaggio di proprietà della Roma?

"Il calcio sta cambiando nettamente. L'investimento che si prepara a fare il magnate texano Friedkin è davvero storico. Quest'operazione porterà la Roma e Roma a livelli competitivi, europei, mondiali. Parlo di immagini e di qualità. I costi dell'acquisto parlano chiaro sul suo progetto e la sua liquidità".

Pallotta che ricordo lascia?

"Mi ha dato sempre l'idea dell'uomo imprenditore. Ha cercato di fare sì gli interessi della Roma, ma voleva allo stesso tempo fare business. Ci è riuscito, vista la succosa plusvalenza che porterà a casa con questa cessione. Il suo piano è stato quasi studiato a tavolino ed è riuscito alla perfezione secondo me".

Il ritorno di Totti e De Rossi alla Roma?

"Parlarne ora è prematuro. Totti per esempio ha fatto una scelta diversa, ha iniziato da poco la professione dal procuratore e tornando alla Roma andrebbe in contrasto con la sua nuova strada. La cosa più importante oggi mi sembra lo stadio: i vantaggi per i giallorossi sarebbero enormi e con le risorse illimitate di Friedkin la Roma può davvero sognare di tornare a livelli altissimi nel mondo e non solo in Serie A".

Ibrahimovic al Milan?

"Nessuno può discutere le qualità sul campo di Zlatan, ma la società in estate aveva iniziato un percorso impostato su profili giovani come Piatek e Rafael Leao. I risultati non hanno sicuramente dato ragione al Milan, ma cambiare strategia dopo appena sei mesi non lascia ben sperare. Quando si cambia il planning di una società, bisogna avere la forza e la pazienza necessarie per reggere le critiche e le pressioni. L'operazione Ibrahimovic andava fatta semmai nei primi giorni di dicembre, non adesso: oggi sarebbe stato già a disposizione di Pioli e il Diavolo avrebbe guadagnato un mese di tempo. Mi auguro che Zlatan possa portare gol e risultati per raggiungere almeno l'Europa League. Se così non dovesse andare, difficilmente potremmo parlare di acquisto di successo".

Vidal all'Inter per lo Scudetto?

"Conte finora ha fatto delle cose straordinarie. Con Vidal si sta cercando una forzatura attraverso i rapporti personali che Marotta e l'allenatore hanno da tempo col giocatore. So che il Barcellona non vuole farlo partire, ma se alla fine l'Inter dovesse riuscire a prenderlo, insieme a un terzino sinistro e un altro attaccante, la corsa Scudetto sarebbe sicuramente una bagarre a due fino alla fine: Juventus e Inter".

Marcos Alonso può essere proprio questo terzino sinistro?

"È uno degli obiettivi dell'Inter. Conte conosce benissimo sia lui che Vidal, così come Giroud. Si fida di loro completamente e sa che possono dargli tantissimo tutti e tre. La sua squadra oggi ha bisogno di certezze e questi tre giocatori potrebbero darle proprio la spinta definitiva per lo Scudetto".

Dalla Juventus che cosa si aspetta?

"Intanto c'è stata l'uscita importante di Mandzukic. La Juve è una società lungimirante, lo abbiamo visto ogni sessione, e mi aspetto quindi come al solito qualcosa di valido. Si parla di Paredes, un calciatore che conosce bene la Serie A e che farebbe sicuramente al caso dei bianconeri. Potrebbe magari essere lui la sorpresa della Juventus in questa sessione di mercato".

Lobotka al Napoli?

"È un giocatore che può dare al Napoli proprio quello che manca adesso. Sono partiti Diawara e Rog, ma il solo arrivo di Elmas in estate ha fatto sì che in mediana si sentisse l'assenza di almeno un calciatore. Con Lobotka Gattuso avrebbe più scelte, ma non escludo delle sorprese anche in ottica Napoli. Giuntoli è un altro dirigente che sa guardare oltre l'immediato, penso per esempio all'operazione Amrabat: se i partenopei riusciranno a prenderlo per l'estate, realizzeranno un colpo davvero importante. Il centrocampista del Verona può crescere ancora tanto da qui a maggio secondo me".

Alla Fiorentina cosa serve?

"Servono tre giocatori per completare la rosa, a partire dall'attacco. La Fiorentina ha scelto un progetto giovani, io sono da anni uno dei promotori del lancio dei giovani nel nostro calcio, ma è altrettanto vero che la Serie A è qualcosa di importante e che i giovani vanno quindi inseriti progressivamente. Conta anche l'esperienza, solamente con calciatori di un certo curriculum si può arrivare infatti a raggiungere più tranquillamente gli obiettivi".

Quanto cambierà il mercato inglese dopo la Brexit?

"Sarà un momento epocale, ne sono certo. Il calcio continuerà a stravolgersi rispetto agli ultimi anni: ci saranno problemi a livello di scambi di calciatori e di costi dei cartellini. Con la Brexit si chiuderà sicuramente una parte di mercato dove ci sono delle risorse importantissime, si muoverà meno denaro nei prossimi anni".

