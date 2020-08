esclusiva Maselli: "Genoa, Nicola era da confermare. D'Aversa ora sarebbe perfetto"

"Avrei confermato Nicola, non tanto per la salvezza perchè c'è stato anche un demerito del Lecce, quanto perchè comunque il suo lavoro lo ha fatto, ricaricando una squadra in estrema crisi". Parla così a TMW Maselli, ex giocatore ed ex tecnico dei rossoblù. "Nell'ultimo periodo il Genoa non è stato così convincente però dopo i primi mesi di campionato la squadra era in piena difficoltà di punti e a livello caratteriale e Nicola è riuscito nel suo intento, ha risollevato la squadra. Contano i risultati, l'obiettivo è raggiunto. Se si andrà meglio o peggio in futuro sarà il campo a dirlo. Mi sarei aspettato la conferma di Nicola, mio vecchio giocatore che stimo, appena finita la partita col Verona. O in caso contrario si doveva già sapere su chi andare".

Che pensa dell'ipotesi D'Aversa?

Ha fatto negli ultimi anni ottimi risultati, il Parma ha giocato abbastanza bene; è un tecnico bravo, non sarebbe un salto nel buio, ha ottenuto salvezze agevoli nonostante infortuni importanti. Mi piace anche Gotti, ha fatto giocar bene l'Udinese, le ha dato un'impronta".

E un tecnico come Italiano?

"L'emergente va benissimo, però ci sono ambienti dove forse fa più fatica. Il Genoa è sempre stato una polveriera, non ci sono mezze misure, tra euforia e depressione".