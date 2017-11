ESCLUSIVA TMW - Masini (Tuttosport): "Difficile ipotizzare un esonero di Montella"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lo zero a zero di Atene non cambia di una virgola il momento in casa Milan. Ne abbiamo parlato con Federico Masini, firma di Tuttosport che segue da vicino le vicende della squadra meneghina. Domenica si va a Sassuolo ed inevitabilmente si pensa a quanto accaduto ad un ex come Allegri proprio contro i neroverdi: "Qualche parallelismo c'è, anche se la società pubblicamente ha difeso strenuamente il tecnico ed escluso un possibile esonero. La posizione potrebbe cambiare solo in caso di sconfitta con prestazione non all'altezza, diversamente da quanto accaduto con Roma e Juve. La mia impressione è che la società difenderà il tecnico finché potrà, ben conscia che alternative di spessore in questo momento non ce ne sono e la soluzione più probabile sarebbe dare la stagione per persa e affidarsi a Gattuso".

E' un Milan in palese difficoltà, era lecito aspettarselo?

"Dopo un grande mercato, a livello di cifre almeno, c'era pensieri e aspettative diverse, questo è evidente. Di certo, cambiando così tanto, la squadra ha bisogno di maggiore rodaggio e qualche difficoltà era preventibabile. Di certo la società si sarebbe aspettata qualche punto in più".

Lo spogliatoio, a suo dire, è ancora con Montella?

"Questo è un discorso complicato, mi sembra difficile dirlo. I giocatori non scendono mai in campo per perdere, credo che le prestazioni di Montolivo ieri e di Abate contro la Juve abbiano comunque dimostrato che tutti remano dalla stessa parte. La società poi ha interesse che scendano in campo spesso e volentieri i nuovi, per dare un segnale di cambiamento rispetto a quello che è stato il passato".