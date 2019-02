ESCLUSIVA TMW - Materazzi: "Lazio, sfrutta il contropiede: il Siviglia attaccherà"

La Lazio cerca l'impresa stasera in Europa League contro il Siviglia dopo la sconfitta della settimana scorsa in casa (0-1). I biancocelesti non sono al top ma si giocheranno tutte le loro carte. "La sensazione è che la gara sarà difficile", dice a Tuttomercatoweb.com Giuseppe Materazzi, ex tecnico laziale. "Però al tempo stesso la squadra di Inzaghi non avrà nulla da perdere e qualche speranza c'è anche perché il Siviglia giocando in casa non farà una gara d'attesa ma si sbilancerà e allora la Lazio dovrà esser brava a sfruttare certe situazioni".

Certo, è una Lazio con tante assenze...

"In queste condizioni non si può fare la formazione ideale, ci sono state in effetti tante assenze, tanti infortuni muscolari e la squadra sta pagando questo periodo. Che idea mi sono fatto? Tanti impegni ravvicinati incidono e una rosa numericamente non importante porta a questa situazione".

Che stagione pensa che potrà essere per la Lazio?

"Se dovesse uscire dall'Europa League, recuperando gli infortunati può poi riproporsi per le coppe".

Anche per un posto Champions?

"Deve recuperare energie e il miglior Immobile oltre a Milinkovic. Non è facile, c'è un Milan in crescita che ha trovato un gran centravanti. Ma il campionato è ancora lungo".