ESCLUSIVA TMW - Matos (Antena 1): "Jesus può diventare il n. 1 in Portogallo"

Dall'inviata a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sfida tra Juventus e Sporting è alle porte e per conoscere meglio il club portoghese abbiamo intervistato in esclusiva Nuno Matos, giornalista de Antena 1, radio Nazionale. "L'importanza di Jesus in panchina? Penso che, in questo caso, l'allenatore sia molto importante. Jesus ha già dimostrato nel Benfica che è un grande allenatore non solo a livello nazionale però anche internazionale. E da quando lui è arrivato allo Sporting, la squadra ha fatto il record di punti nella Liga Portuguesa, ha solo due punti in meno che Benfica. E' arrivato e subito ha avuto la capacità di cambiare e migliorare la squadra e il club dove lavora. Tatticamente è molto bravo e manca solo vincere uno scudetto con lo Sporting per diventare, veramente, uno dei miglior allenatore di sempre in Portogallo".

La Juve non è in un buon momento, sarà un vantaggio? "La Juve sarà sempre una squadra difficile da battere. Anche se ha perso contro la Lazio, i bianconeri hanno sempre dimostrato di poter fare paura quando giocano a casa. Hanno una bellissima rosa, giocatori con molta esperienza e dopo un risultato negativo saranno ancora più pericolosi e penso favoriti per la gara di oggi".

Questa Juve è piu forte rispetto a quella di Conte? "Questa Juve è forte como la Juve di Conte. Soprattutto è una squadra molto equilibrata che capisce bene tutti i momenti del gioco e ha l'esperienza nel giocare gare importante. Arrivare due volte in finale della Champions in 3 stagioni è la dimostrazione che questa vecchia signora è molto molto forte. Non ha perso la forza che aveva con Conte".

Quale giocatore toglierebbe alla Juve? "Difficile... perché la Juve è forte sopratutto come squadra. Però quest'anno in particolare Paulo Dybala fa veramente paura. Un giocatore strepitoso, con una capacità incredibile di fare gol e che penso in una gara equilibrata possa essere decisivo"..