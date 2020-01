© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono pronto a ricominciare, ho rescisso per valutare le opportunità che ci possono essere da qui a marzo". Così Alessandro Matri ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sulla sua situazione: "Il Brescia? Quando inizi la stagione con la voglia di far bene e non riesci c'è della delusione personale. Cosa non ha funzionato? Non rientravo nei piani tecnici. Ora valuterò con attenzione le offerte. Se ci sono state proposte dalla A? Se ci fossero state non sarei stato qui, ora aspetto e valuto"

