ESCLUSIVA TMW - Mazzola: "Icardi, una multa può starci. Ma è tutto incredibile"

Che fare adesso con Icardi? Quando l'Inter lo ha informato che gli avrebbe tolto la fascia, l'argentino ieri ha scelto di non prendere parte alla trasferta di Vienna nonostante fosse tra i convocati. Il club sta pensando se multarlo o addirittura escluderlo dalla lista dei convocati per la gara di campionato con la Samp. "Innanzitutto bisogna parlargli per capire i motivi della sua scelta e poi eventualmente bisogna prendere provvedimenti. Una multa? Può essere", dice a Tuttomercatoweb.com Sandro Mazzola, autentica bandiera nerazzurra.

In generale che idea si è fatto della vicenda?

"Faccio fatica a capire, appartengo ad un altro mondo. E' tutto incredibile"

Il pugno duro di Marotta le è piaciuto?

"Sì, altrimenti si crea una situazione che può essere d'esempio ad altri".

E di Wanda Nara che pensa?

"Non posso dare giudizi, il mondo di oggi è diverso. Ci può stare tutto, magari era ,meglio se non faceva certe dichiarazioni".

Tornando a Marotta, Moratti ha detto che forse era meglio prendere certe decisioni a metà stagione non è certo l'ideale. Lei che ne pensa?

"In effetti ha ragione: oppure era preferibile prendere provvedimenti senza dirlo, senza mettere tutto in piazza".