esclusiva Melli: "Parma, non avrei dubbi. Al posto di Faggiano sceglierei Lucarelli"

Tanti punti interrogativi per i Parma, dal punto di vista dirigenziale e forse anche per l'allenatore. Faggiano passerà al Genoa e potrebbe provare a portare con sè anche D'Aversa: "Sicuramente Faggiano ha svolto un ottimo lavoro, poi fa parte del professionsmo poter scegliere e intraprendere nuove strade", dice a TMW Alessandro Melli, autentico simbolo dei gialloblù. "Su D'Aversa vediamo: credo meriti di continuare al Parma per quel che ha fatto. Bisogna vedere se ci sono i presupposti per tenerlo".

Al posto di Faggiano tra i tanti nomi che sono stati fatti chi sceglierebbe?

"Se fossi dentro al club e me lo chiedessero punterei su Alessandro Lucarelli. Ce l'hai in casa, è la persona giusta, cresciuta in questi due anni, merita di fare questo percorso. Non mi metterei a cercare, c'è Lucarelli e darei a lui questa chance. E' stato al fianco di Faggiano e ora è pronto".

La nuova proprietà che arriverà che sensazioni le suscita?

"Ciò che mi tranquillizza è che la vecchia proprietà, ovvero i sette parmigiani, saranno ancora dentro la nuovo società. Credo che sia questa una garanzia. Avranno certamente valutato bene a chi dare la maggioranza".

Tornando al tecnico, dovesse andar via D'Aversa su chi punterebbe?

"Allenatori ce ne sono tanti, serve vedere il budget e chi è libero... Un nome? Liverani mi è piaciuto anche se può ancora crescere. Il tecnico in ogni caso è sì importante ma fondamentale è la struttura societaria e la proprietà. Senza queste, anche un bravo allenatore va in difficoltà".