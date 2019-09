Giulio Meozzi intermediario dell'operazione che ha portato Smalling alla Roma parla a TMW inizialmente dell'inglese: "Trasferimento importante, c'è stata la possibilità di fare un prestito secco con l'opzione per il prossimo anno se tenerlo o meno a seconda del rendimento. La Roma ha fatto bella campagna acquisti, ha saputo anche vendere bene. Smalling è stata un'operazione importante così come quella per Zappacosta. Kalinic? Aveva fatto bene alla Fiorentina, poi è andato meno bene ma il fiuto del gol e il senso della porta ce l'ha. E credo possa fare buone cose. La Samp? Non mi aspoettavo questa situazione. Quando ci sono situazioni di eventuali vendite si rischia di fare un mercato falsato. Spero che arrivino altri colpi. La Fiorentina? La nuova proprietà è entrata tardi e questo ha comportato varie problematiche. Ribery deve entrare in condizione e Boateng ieri non ha fatto una gran gara. L'organico non mi sembra eccelso. E non mi sarei ridotto all'ultimo ad acquistare".

