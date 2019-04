La crisi della Fiorentina al centro della chiacchierata per TMW con Giulio Meozzi, agente ed intermediario di mercato. "E' un problema - dice - anche di motivazioni dopo l'uscita dalla Coppa Italia. Il cambio di allenatore non è bastato per dare una scossa. Ora c'è da riuscire a star sereni, è la squadra più giovane della A, serve pazienza perchè in questi casi può succedere anche questo"

Si aspetta una rivoluzione societaria?

"Non credo che Della Valle, molto legato ai suoi uomini, abbia in testa di cambiare qualcosa in particolare. Ora servono la tranquillità e la pazienza di far operare chi è in società per operare sul mercato: le basi di una buona squadra ci sono. Ci sono elementi che vorrebbero avere le squadre che sono in lotta per la Champions. Si vede che se la situazione è questa è un problema di amalgama di squadra, i giovani non si sono integrati e caratterialmente non hanno fatto il salto di qualità. Servono adesso giocatori esperti, non vecchi ma esperti"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa