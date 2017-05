ESCLUSIVA TMW - Merlo: "Della Valle? Il tifoso ha diritto di criticare"

© foto di Federico De Luca

Claudio Merlo, grande protagonista del secondo scudetto della Fiorentina, esprime il suo punto di vista sulla decisione del presidente Andrea Della Valle di fare un passo indietro. "Sono parole da interpretare - dice a Tuttomercatoweb.com - e occorre soprattutto spiegare che la contestazione nei suoi confronti non è arrivata da tutto lo stadio. Chissà, magari potrebbe tirarsi indietro per sempre se dovesse arrivare un compratore. Credo che alla soluzione di andar via, ci pensi. Gli anni di Della Valle sono stati belli ma ultimamente non positivi. Mi auguro che in qualche modo si possa mettere tutto a posto anche perché è difficile trovare qualcuno che possa prendere la Fiorentina".

Lei che idea si è fatto sulla gestione del club?

"La gente credeva nei Della Valle e riteneva che loro potessero migliorare la squadra. Ultimamente però questo non è successo. E se le cose vanno male credo che si debba accettare la critica del tifoso. Critica che, sia chiaro, non deve essere volgare o cattiva"

E adesso?

"I Della Valle hanno fatto molto per la Fiorentina ma ripeto, il pubblico ha il diritto di criticare. E loro, i Della Valle, non hanno mai parlato chiaro ad inizio stagione. Hanno commesso errori anche sul tecnico: Sousa ad esempio voleva andarsene e invece è stato tenuto con risultati molto negativi. I Della Valle dovrebbero parlare chiaro e dire quale sia il loro programma. Senza paura. Il tifoso ha diritto di sapere".