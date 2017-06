ESCLUSIVA TMW - Merlo: "Viola, giusto cedere Borja. Punto su Bessa, eccellente"

© foto di Federico De Luca

Claudio Merlo, grande ex viola e protagonista dello scudetto del '69, racconta le sue sensazioni sulla possibile cessione di borja Valero da parte della Fiorentina. "Credo che a questo punto sia giusto darlo via - dice a Tuttomercatoweb.com - è un calciatore di 32 anni ed evidentemente c'è l'intenzione di costruire una squadra giovane. Certo, ora bisogna vedere chi arriverà a centrocampo..."

C'è chi sottolinea però come Borja Valero sia stato un punto di riferimento anche per lo spogliatoio...

"Credo che adesso in campo lo sarà Vecino. Quanto allo spogliatoio, non so se era un leader. A mio parere lo era di più Gonzalo Rodriguez. Borja non mi è mai sembrato un cuor di leone. Ripeto, se la Fiorentina ha deciso di cederlo per allestire una squadra di giovani ora dipende anche da Pioli dire cosa gli serve".

Lei su chi punterebbe?

"A me piace un giocatore che quest'anno ha fatto molto bene in B, col Verona. Sto parlando di Daniel Bessa, un brasiliano che mi fa impazzire e che è ancora abbastanza giovane. Ci punterei".