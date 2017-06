ESCLUSIVA TMW - Mian: "Moreno buon colpo per la Roma, ma la Confederations Cup..."

© foto di Lorini

Ai microfoni di TMW, l'osservatore e intermediario di mercato Claudio Mian, grande conoscitore del calcio messicano, presenta ai tifosi della Roma e non solo il nuovo arrivo Hector Moreno. Il primo colpo dell'era Monchi è "un giocatore dalla struttura invidiabile - racconta Mian -, capace di giocare come centrale ma anche di adattarsi al ruolo di terzino. Ha passaporto comunitario, molto importante nei trasferimenti moderni, ed è da tempo il capitano della Nazionale messicana con cui ha oltre 70 presenze. Parliamo di un giocatore di livello internazionale, che ha buone dote tecniche anche se non eccellenti. Dal punto di vista tecnico posso dire che è un difensore a cui piace la scivolata, il tackle, e che ha del colpo di testa una delle sue armi migliori".

Monchi lo ha inseguito a lungo: è pronto per essere un titolare?

"Questo è da vedere: è nel suo picco fisico a 29 anni, ma gli servirà un po' di tempo per ambientarsi ad un calcio nuovo e diverso da quelli olandese e spagnolo. Può farlo, senza dubbio, a cinque milioni è un acquisto assolutamente sensato, un buon colpo per la Roma".

Può giocare nella difesa a tre?

"Senza dubbio, come centrale di sinistra. L'esperienza fatta in campo europeo, Champions ed Europa League, è sicuramente un vantaggio. Anche se...".

Anche se?

"C'è il problema della Confederations Cup: sarà impegnato col Messico in questa manifestazione e quindi arriverà a Roma in estate inoltrata. Questo è un peccato, perché certamente dilaterà i tempi del suo ambientamento e lo porterà a essere più stanco a inizio stagione".