ESCLUSIVA TMW - Miani: "Viola, puoi essere la sorpresa. Chiesa trainante"

© foto di Federico De Luca

"Spero proprio che la sorpresa del campionato sia la Fiorentina". A dirlo, a Tuttomercatoweb.com, è Luciano Miani, colui che nel campionato 1981-82 seppe sostituire alla grande Antognoni dopo l'incidente alla testa (lo scontro con il portiere del Genoa Martina). "Quest'anno la squadra ha iniziato bene e io faccio il tifo perché sarebbe bello vedere la Fiorentina crescere sempre di più".

Da ex centrocampista che pensa di Benassi?

"Ha iniziato benissimo, non ci sono dubbi. Credo innanzitutto che Pioli sappia il fatto suo e che le caratteristiche di chi è arrivato siano improntante alla tecnica. Firenze aspetta di poter avere una buonissima squadra e credo sia l'ora di poter arrivare magari in Champions. O almeno in Europa League, subito dopo le big".

Chi le piace particolarmente?

"Chiesa e Simeone. Sono due ragazzi giovani favolosi e che hanno saputo farsi largo. Sono trainanti come spessore tecnico e entusiasmo".

Lei che sostitui Antognoni continua a sentire l'Unico Dieci viola?

"Giancarlo non si discute. Lo spessore del personaggio è notevole, è un ragazzo d'oro, un amico. Meritava da tempo di tornare alla Fiorentina. Se ripenso a quegli anni in viola? Mi ci fanno ripensare... Anche lontano da Firenze trovo tifosi viola che mi parlano di quella stagione dell'82 quando finimmo secondi ad un punto dalla Juve. Resta il ricordo e il rammarico per come andò a finire. Ma anche il vanto di aver fatto parte di una squadra piena di campioni e che tuttora viene vista con affetto".