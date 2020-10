esclusiva Micillo: "Vedo una Juve propositiva. Serve solo più attenzione in difesa"

vedi letture

Davide Micillo, ex portiere ed ex preparatore della Juve, vede una squadra bianconera che sta iniziando a dare buoni segnali. Al di là dei tre pareggi consecutivi in campionato, spiega a TMW: "Ieri la Juve meritava di vincere, è stata fermata da Silvestri e dalle traverse. Ha fatto bene in Champions e ora vedremo che cosa succederà col Barcellona ma non ci sono a mio parere campanelli d'allarme. C'è un nuovo percorso da fare, nuove idee di un tecnico da metabolizzare e mettere in pratica ma ho visto una Juve propositiva. La fortuna non è stata dalla sua parte".

Quali sono oggi i difetti da eliminare velocemente?

"Cercare di avere più attenzione nel reparto difensivo per evitare che alla prima imbucata prenda subito gol. Ma ripeto a livello di gioco vedo una Juve che si sta dedicando e concentrando per fare qualcosa di diverso rispetto all'anno passato. Non è yuna Juve dipendente da CR7 ma da tutti i campioni che ha"

Giusti tutti gli esperimenti di Pirlo?

"Sì perchè anche i terzini alti così sono da apprezzare. Pirlo ha in mente qualcosa che portano avanti anche le big in Europa che giocano con calciatori ultraoffensivi".

L'Inter però è più avanti della Juve?

"Sta portando avanti il suo progetto dall'anno scorso, sono arrivati giocatori importanti e poi c'è Lukaku che riesce sempre a metterci lo zampino e a risolvere situazioni intricate.. E' presto per dire però se è favorita o meno anche perchè è un'annata particolare in cui si deve fare i conti con il Covid e con i giocatori a disposizione del tecnico. Sono fattori che diventano determinanti".