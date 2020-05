esclusiva Mikkel Beck e il calciomercato del futuro: "Meno soldi, più prestiti e scambi"

vedi letture

Come sarà il calcio del futuro? E, soprattutto, come sarà il calciomercato? Queste alcune delle domande a cui cerchiamo risposte, in una crisi che ha fermato il mondo, non solo del pallone. Ne abbiamo parlato con Mikkel Beck, ex attaccante danese, oggi agente di spicco a livello europeo. Tra i suoi assistiti, Lucas Digne, Rony Lopes e il milanista Simon Kjaer.

Partiamo da una domanda non più scontata visti i tempi. Come sta?

“Bene grazie, di solito vivo a Monaco, ma ho trascorso questo periodo nel sud della Spagna: anche se il Paese è stato più colpito, c’è più spazio e per i bambini è meglio così”.

Un calcio senza tifosi. Se lo immagina?

“Beh, credo che dovremo aspettare il vaccino. È di fondamentale importanza, e a quel punto potremo riavere i tifosi allo stadio, non vedo perché no”.

Come tutti gli agenti, è abituato a incontrare i propri interlocutori, magari a Milano, di persona. Questa situazione come cambia il suo lavoro?

“In linea di principio, preferisco sempre un faccia a faccia rispetto a una telefonata: penso che vedersi di persona sia ben diverso che parlare al telefono. Però in questo momento non possiamo lavorare come vorremmo e penso che dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, dato che quella migliore non è accessibile. Quindi va bene lavorare col telefono o con le video-chiamate: meglio così, che non lavorare affatto. Poi, è ovvio, quando tutto questo finirà spero di poter viaggiare, come tutti del resto. Magari anche a Milano, a salutare Simon (Kjaer, ndr)”.

A tal proposito, come sta lui?

“Bene, è rimasto a casa, ha sempre seguito le indicazioni del Milan. Ora gli allenamenti individuali sono ripartiti e aspettiamo di capire cosa succederà con quelli di squadra. Come tutti, non vede l’ora di poter tornare a lavorare con i suoi compagni, verso una specie di nuova normalità. Ma la situazione è in divenire, e magari mi sa dire lei che cosa succede in Italia”.

Complicato. Alla fine l’impressione è che sia soprattutto una questione di diritti tv.

“Ecco, dato che ne parliamo, penso che abbiano un peso troppo grande sui conti delle società, che spendono tanto facendo affidamento su questi soldi. È un discorso generale, ma se un club ha X spende X, se ha X+1 spende X+1. I diritti tv, al momento, sono la maggior fonte di entrate, penso che le squadre si affidino un po’ troppo a essi”.

KPMG ha stimato un crollo dei valori di mercato dei giocatori attorno al 20%. È una ipotesi credibile?

“Sono certo che sia così. Poi sono stime che sono valide al momento: la speranza è che il mercato torni alla normalità nel giro di un anno, magari anche prima. Ma, a oggi, non sappiamo con certezza quando avverrà, e uno scenario di questo tipo è molto probabile. Come sempre, sono generalizzazioni, perché poi bisogna guardare il caso specifico. È un po’ come vendere una casa: se hai bisogno di vendere, non puoi davvero decidere il prezzo. E lo stesso discorso varrà per le società: alcune dovranno accettare il nuovo prezzo di mercato, se avranno bisogno di cedere. Altre, che potranno permettersi di tenere i propri giocatori davanti a offerte inferiori a quello che sono disposte ad accettare, li tratterranno finché i prezzi non torneranno alla normalità. Forse, in generale, vedremo un po’ meno attività”.

In molti dicono che ad aumentare saranno gli scambi.

“Beh, credo che il mercato cambierà sotto molti punti di vista, almeno per un certo periodo. Immagino che ci saranno molti prestiti, per esempio, anche perché in questo modo le società potranno rinforzarsi, rimandando i costi per un trasferimento definitivo alla stagione successiva. Inoltre, sono d’accordo sull’aumento degli scambi, ma uno scenario molto credibile è che ad aumentare saranno soprattutto gli affari in cui un giocatore è scambiato per una contropartita tecnica più un conguaglio”.

Gli stipendi dei calciatori crolleranno?

“Dipende. Penso che chi ha un contratto a lunga scadenza terrà il proprio stipendio e non se lo ridurrà. Ci sarà un po’ di disparità: i top player si sposeranno solo se terranno lo stesso ingaggio, mentre i calciatori ‘normali’ dovranno fronteggiare qualche riduzione”.

Il problema principale sarà per chi ha un accordo in scadenza.

“Certo. In una situazione normale, essere disponibile a parametro zero è un vantaggio. Ma ora il rischio è di un mercato saturo. Non solo ci saranno molti contratti che scadranno, ma credo che diversi club si renderanno disponibili a cedere i propri giocatori a zero pur di liberarsi dei rispettivi ingaggi. Con tanti giocatori disponibili senza costi di trasferimento, essere un parametro zero sarà un po’ meno vantaggioso che in passato”.

Capitolo TPO. Per qualcuno la FIFA sta riconsiderando il divieto.

“Non penso che sarebbe una soluzione. È stato giusto bandirle e non c’è bisogno di tornare su questa decisione. Le trattative devono svolgersi in modo chiaro, tra due club, senza altre parti”.

Lei assiste giocatori sia in Jupiler League che in Ligue 1, due campionati fermi. Cosa pensano dello stop e del futuro?

“In tutta onestà, la situazione in Belgio si è chiarita solo da poco (la Pro League ha dichiarato ufficialmente concluso il campionato venerdì, ndr), c'è stato un periodo di eccessiva vaghezza al riguardo. In Francia, invece, sono stati efficienti e rapidi. Molti hanno contestato la scelta di fermarsi, ma per me fare una scelta è sempre meglio di non farne nessuna. E in più, credo che non abbiano sbagliato e che molti li seguiranno. Tra l’altro, hanno risolto il problema dei diritti TV e non è cosa da poco”.

Da ex calciatore, avrebbe paura a tornare in campo in questa situazione?

“Non lo so. Non credo di poter davvero rispondere, perché bisogna trovarcisi dentro per dare delle valutazioni. Sono stato un calciatore, è vero, ma oggi non lo sono più e posso dirle cosa mi hanno detto i miei assistiti: molti sono spaventati, è un dato di fatto. La mia opinione personale è che ci sia una sola strada per chi vorrà ripartire: prendere tuti i calciatori e gli staff e creare una zona sterile, in qualche albergo. Senza contatti col resto del mondo, con amici e famiglie, per completare la stagione. Altrimenti, se vai all’allenamento e poi torni a casa, poi magari vai a cena fuori o a fare shopping, non hai garanzie, puoi contagiarti in qualsiasi momento. Siamo tutti esposti, e la realtà è che dobbiamo pensare a nuove soluzioni, perché non abbiamo alcun riferimento storico per tempi come quelli che stiamo vivendo”.