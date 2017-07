ESCLUSIVA TMW - Milan, a centrocampo dopo Biglia può arrivare anche Badelj

Fonte: Marco Conterio

© foto di Giacomo Morini

Non è ancora sfumata l'ipotesi Badelj per il Milan. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il centrocampista croato della Fiorentina può comunque arrivare alla corte di Vincenzo Montella, nonostante in rossonero sia già arrivato Lucas Biglia. Al di là delle voci su un possibile rinnovo con la società viola (il contratto scade nel 2018), dunque, ancora non è possibile mettere la parola fine sul futuro del giocatore classe '89.