ESCLUSIVA TMW - Milan, ag. Musacchio: "Mai visto così felice. Ok anche a 3 dietro"

"Non l'ho mai visto così felice". L'agente di Mateo Musacchio, Marcelo Lombilla, commenta in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com le prime settimane a tinte rossonere del suo assistito. Non manca naturalmente neanche una battuta sul suo possibile impiego in una difesa a tre, qualora al Milan dovesse arrivare il tanto discusso Leonardo Bonucci.

Lombilla, quali sono le prime sensazioni di Musacchio al Milan?

"Non l'ho mai visto così felice. Mateo è davvero contento e orgoglioso di vestire la maglia rossonera".

Nelle ultime ore si parla molto del possibile acquisto di Bonucci: Musacchio, eventualmente, potrebbe giocare anche in una difesa a tre?

"Assolutamente sì. E' un ruolo che conosce molto bene. Al Villarreal ha sempre giocato a quattro dietro, ma nel River Plate e in Nazionale è stato impiegato anche come libero in una linea a tre. Potrebbe farlo senza problemi".