ESCLUSIVA TMW - Milan, Beretta: "Il calcio giovanile non ha più limiti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'aspetto individuale è fondamentale". Il responsabile del settore giovanile del Milan, Mario Beretta, spiega come lavora il club rossonero. "In prima squadra non arrivano in molti. Uno spera che sia più di un profilo, ma una squadra intera non arriva dai Giovanissimi alla prima squadra, è fondamentale la crescita del giocatore in un contesto di squadra-calciatore, che è un aspetto vicendevole. Poi si dà al giovane più conoscenze possibili per affrontare tutte le situazioni all'interno del campionato.

Fate scouting a livello internazionale?

"Una squadra come la nostra deve essere attenta al mercato, ai ragazzi giovani. Le nostre squadre devono essere al top, andare a vedere cosa c'è fuori. Se ci sono giocatori di qualità bisogna prenderli e farli crescere. Il calcio attuale è globale, deve aprirsi e non conoscere confini".

Non avete la Berretti, né la seconda squadra.

"L'Under18 è una soluzione interessante, vista l'alta qualità del campionato Primavera c'è un bel salto. Un passaggio intermedio può servire, a prescindere dal Milan. Idem le seconde squadre, disciplinate nel modo giusto possono essere un aiuto importante".

Come Milan che obiettivi avete?

"Ci sono gli obiettivi e i sottobiettivi: noi puntiamo al massimo, portare i giocatori in prima squadra. Poi solamente il 4% arriva fra i professionisti, intendo dalla A alla C, quindi è evidente che non è possibile. Quindi ci sono altri obiettivi, secondari, visto che siamo un top club a livello mondiale".

Quindi c'è una questione di fortuna?

"Credo che sia quella di giocare insieme a quelli bravi, così si migliora. Poi c'è il patrimonio genetico, se arrivi in prima squadra poi ti giochi le carte. Tipo Cutrone, a furia di gol e prestazioni si è ritagliato uno spazio importante, non è che ha fatto solo tre-quattro presenze. Sono molti i fattori che possono incidere sul prosieguo professionale".

Però quando crescono le incognite...

"Ci sono molti fattori, ma quelli che arrivano hanno qualità, al di là degli infortuni o delle aspettative dei genitori".