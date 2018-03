ESCLUSIVA TMW - Milan-Bonaventura, prove di rinnovo: la situazione

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Giacomo Bonaventura e il Milan, lavori in corso per il futuro. Contratto in scadenza nel 2020, ma volontà di proseguire insieme. I rossoneri studiano la proposta di rinnovo per il centrocampista, buone possibilità che nei prossimi mesi arrivi la fumata bianca. Primi approcci, volontà di Gattuso di trattenere a lungo Bonaventura e trattativa che presto entrerà nel vivo. Magari con un rinnovo fino al 2022. Il Milan studia la situazione, prove di rinnovo con Bonaventura...