ESCLUSIVA TMW - Milan, c'è la fila per il gioiello Tonin: assalto da respingere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’è un Milan campione d’Italia, e c’è un classe 2001 che fa già gola a mezza Europa. Lo scudetto Under 16 del Milan deve molto alle giocate da predestinato di Riccardo Tonin, e non è un caso che sul progetto di fuoriclasse made in Milanello ci sia già la fila degli osservatori più importanti d’Europa. Allo stadio Manuzzi di Cesena, nel giorno della finale, non sono mancati i contatti tra l’entourage del giocatore ed i principali osservatori dei club continentali e non è escluso che venga perpetrato un tentativo più concreto nelle prossime settimane. D’altro canto, in casa Milan, è prioritaria la volontà di blindare uno dei talenti più luminosi del panorama nazionale e non solo.