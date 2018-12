Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile futuro lontano dal Milan per Hakan Calhanoglu. Il club rossonero, secondo le ultime raccolte da TMW, in vista di gennaio potrebbe decidere di privarsi dell'esterno ex Bayer per rientrare almeno in parte della spesa fatta per Lucas Paquetà e per mettere a bilancio una plusvalenza. 20 milioni la richiesta del Milan per il cartellino, col giocatore che fu pagato 22 un anno e mezzo fa e che proprio per questo porterebbe una plusvalenza di circa 5-6 milioni al netto dell'ammortamento. Su di lui sono in pressing il Lipsia e, soprattutto, lo Schalke 04.