ESCLUSIVA TMW - Milan-Conti, ancora contatti ma manca l'accordo per Pessina

Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue la trattativa tra Milan e Atalanta per l'esterno Andrea Conti. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, però, manca ancora l'accordo per Matteo Pessina, contropartita che la Dea considera condizione importante per la buona riuscita dell'affare. Il Sassuolo però aveva già l'accordo col Milan per Pessina: situazione da sbloccare onde evitare lo stallo della situazione.