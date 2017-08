ESCLUSIVA TMW - Milan-Dendocker, l'Anderlecht tratta solo per offerta da 30 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leandro Dendocker, calciatore osservato a lungo dal Milan nell'ultima stagione, difficilmente lascerà l'Anderlecht in estate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club biancomalva ha fatto sapere al giocatore di volerlo confermare anche per il prossimo anno. Solo un'offerta fuori-mercato, da 30 milioni di euro in su, potrebbe cambiare le carte in tavola.