ESCLUSIVA TMW - Milan, frenata per Gustavo Gomez al Fenerbahce: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gustavo Gomez e il futuro, lontano dal Milan. I rossoneri lavorano al trasferimento del giocatore. C'è il Fenerbahce che ci pensa in maniera interessata, ma la trattativa ha subito un notevole rallentamento. Distanza sulle cifre anche per una richiesta di 500.000 euro in più nata all'improvviso rispetto a quanto precedentemente stabilito. La proprietà del club turco indispettita ha preferito rimandare. Possibile anche una dichiarazione dei vertici del club già domani. Si cerca una soluzione, oggi Gustavo Gomez non è più vicinissimo al Fenerbahce...