ESCLUSIVA TMW - Milan-Ghoulam, contatto positivo: pronto un quinquennale

Fonte: di Raffaella Bon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul mercato del Milan, raccolte da Tuttomercatoweb.com. Sarebbe andato in scena un contatto per Faouzi Ghoulam, terzino in uscita dal Napoli sul quale balla il caso relativo al rinnovo del contratto. Il Milan preparerebbe per il giocatore un contratto di cinque stagioni da 2 milioni all'anno più premi.