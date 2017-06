ESCLUSIVA TMW - Milan, i dubbi di Perin. L'addio al Genoa non è scontato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Rui Patricio a Norberto Mourara Neto. Il Milan lavora alle alternative per il dopo Gianluigi Donnarumma con un primo nome in mente: Mattia Perin. Solo che, più passano le ore, più il portiere pare intenzionato a frenare sull'ipotesi Milan. Lo scetticismo nasce dal mistero che si è levato nelle ultime ore sul futuro di Donnarumma, tra clamorosa permanenza o addio. Perin aspetta chiarezza ma l'ipotesi Genoa non sarebbe certo di ripiego visto che il ragazzo sarebbe pronto, di buon grado, a ripartire per la prossima stagione coi guantoni rossoblu.