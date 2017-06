ESCLUSIVA TMW - Milan, il Rijeka blinda Santek: rinnovo fino al 2020

Negli scorsi mesi vi avevamo raccontato di un interessamento da parte del Milan per il classe 1999 Matej Santek del Rijeka, ma almeno per il momento non sarà facile vedere il centrocampista croato in Italia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il suo club lo ha infatti blindato con un rinnovo fino al 2020 con opzione fino al 2022.