ESCLUSIVA TMW - Milan, il River Plate al lavoro per il ritorno di Vangioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra le tante operazioni che caratterizzano questa fase del mercato del Milan c'è spazio anche per qualche uscita. In particolare il nome di Leonel Vangioni è sugli scudi, con la volontà del River Plate di riportarlo al Monumental. I millionarios sono al lavoro da diverse settimane per provare a portare a termine l'operazione ed i contatti con l'entourage del ragazzo sono costanti. Da superare la concorrenza di club italiani che pure lo hanno valutato nell'ultimo periodo, come per esempio la Spal.