ESCLUSIVA TMW - Milan-Juve, contatti Fassone-Marotta-Lucci: tutto su Bonucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La notizia è stata lanciata quest'oggi dai colleghi di Sportmediaset: il grande obiettivo del Milan si chiama Leonardo Bonucci. Il centrale della Juventus è il sogno nascosto del club rossonero ma la trattativa tra le parti non riguarderebbe, almeno per il momento, eventuali contropartite nell'affare. Il Milan punta dritto Bonucci per quello che sarebbe il trasferimento più clamoroso di questa estate. Le società tengono la bocca cucita, nicchiano, ma i contatti tra Alessandro Lucci, agente del calciatore, Marco Fassone e Giuseppe Marotta stanno procedendo. Lucci come intermediario, Bonucci come sogno. Clamoroso.