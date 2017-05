ESCLUSIVA TMW - Milan-Kessie, serve aumentare l'offerta all'Atalanta

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Frank Kessie sempre più vicino al Milan. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb.com il club rossonero ha infatti raggiunto l'accordo con il calciatore e ha promesso all'Atalanta di pareggiare l'offerta della Roma da poco meno di 30 milioni di euro. La trattativa non è ancora chiusa per il semplice fatto che la società di via Aldo Rossi non ha ancora presentato l'offerta ufficiale ma la prossima settimana ci sarà un incontro interlocutorio tra gli orobici e la Roma, con i nerazzurri che spiegheranno la situazione al club giallorosso. Kessie rifiuterà tutte le proposte tranne quella del Milan, per un matrimonio che è sempre più vicino a essere concluso.