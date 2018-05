ESCLUSIVA TMW - Milan, l'ex Galli: "Andre Silva, dipende dal carattere. Gigio..."

© foto di Federico De Luca

Dopo il ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus, il Milan è alla ricerca del sesto posto in campionato per non compromettere la prossima stagione. Il tutto, con il mercato che incombe, le voci che si susseguono sul futuro di Donnarumma. "Il Milan è una squadra che ha cambiato volto in estate - sottolinea l'ex Giovanni Galli in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com -, e a mio avviso l'errore principale è stato quello di chiedere subito la Champions, senza mettere in conto una rosa nuova, ancora senza leader".

Al di là della Coppa Italia, con Gattuso le cose sono migliorate.

"Ho sempre criticato all'inizio delle stagione rossonera l'utilizzo di tutti i giocatori. Il fatto di aver schierato praticamente sempre un formazione diversa dall'altra non ha aiutato. Con Gattuso pian piano si è recuperato terreno, dando un'identità alla squadra grazie all'utilizzo di 12-13 giocatori. Sono arrivati buoni risultati, seppure in controtendenza: buone prestazioni con le squadre di prima fascia, gare deludenti contro quelle più deboli".

In copertina, adesso, c'è Donnarumma.

"E' un progetto di portiere importante, che però fa degli errori tecnici, non di concetto. I gol che subisce sono in fotocopia, per cui - pur non conoscendo i preparatori - il consiglio che posso dare è quello di lavorare sull'aspetto tecnico".

Il futuro, intanto, resta un rebus.

"Ecco, un cosa mi preme sottolineare. Donnarumma ha 19 anni, mettiamo da parte l'aspetto economico, quanto guadagna. Basta dire "guadagna 6 milioni e non può fare certi errori". Continuerà a fare errori, come hanno fatto Zoff e Buffon anche a 40 anni, ma la storia del mercato e del futuro incerto deve finire. Se ci sono offerte, il procuratore le porti e decidano, altrimenti avanti così. Queste situazioni non fanno altro che destabilizzare".

Chiusura con Andre Silva: va considerato un flop di mercato?

"Anche in questo caso si tratta di un progetto di giocatore. Non vedo gli allenamenti, non so come lavora, ma da quello che abbiamo osservato quest'anno certamente non ha entusiasmato. Chi lo allena deve fare una cosa sola: capire se caratterialmente può reggere il nostro campionato. In caso negativo, può andare via a fronte di offerte vantaggiose. E, soprattutto, senza preoccuparsi di una sua eventuale esplosione tecnica in un'altra squadra. A volte nel calcio bisogna anche turarsi il naso...".