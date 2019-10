ESCLUSIVA TMW - Milan, l'ex Mussi: "Leao tra i migliori. E spero in Piatek"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Nell'intervista esclusiva realizzata da Tuttomercatoweb.com a margine del Festival dello Sport a Trento, l'ex difensore di Milan e Parma Roberto Mussi parlando di Milan si è soffermato in particolare su alcuni singoli: "Rafael Leao? Nelle difficoltà generali che si sono riscontrate nella prima parte di stagione lui è stata una delle note migliori. Speriamo posa continuare. La rinascita del Milan passa anche dai gol di Piatek? Era arrivato con grande entusiasmo dal Genoa e poi si è inceppato qualcosa. Non so le motivazioni, spero che si sblocchi presto".

Clicca sul video per l'intervista completa!