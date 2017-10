© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un portoghese per la panchina del Milan? Possibile. Non si tratta però di Paulo Sousa, che è un candidato ma al momento non la prima scelta. Attenzione a Jorge Jesus, l’allenatore dello Sporting. Durante il viaggio in Portogallo il ds rossonero Mirabelli ha incontrato l’avvocato del tecnico dello Sporting. Un incontro che potrebbe aver gettato le basi per il futuro. Magari a tinte rossonere. Montella è chiamato a vincere per salvare la panchina. Jorge Jesus è alla finestra...