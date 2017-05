ESCLUSIVA TMW - Milan-Luiz Gustavo, ipotesi fredda. Priorità alle piste italiane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo un sondaggio esplorativo. Quella che porta a Luiz Gustavo del Wolsfburg, al momento, non è una pista calda in casa Milan. Ieri a 'Casa Milan' i dirigenti rossoneri hanno incontrato il procuratore del centrocampista brasiliano Roger Wittmann.

Mirabelli e Fassone si sono informati sul costo del cartellino e sull'ingaggio, ma al momento hanno altri obiettivi prioritari per rinforzare la linea mediana, in primis le piste che portano a calciatori italiani.