ESCLUSIVA TMW - Milan, no di Sosa al Trabzonspor: vuole restare in rossonero

Fonte: di Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trabzonspor e Milan avevano trovato la quadra. Numeri e cifre, 5 milioni di euro circa per la fumata bianca, ma Josè Sosa ha detto definitivamente no alla Turchia. L'argentino vuole giocarsi le sue carte in rossonero, è affascinato dal nuovo corso col club milanese. Vuole un trofeo in Italia e, d'accordo con la famiglia, ha deciso di restare a Milano. No al trasferimento a Trebisonda, Sosa va avanti con Montella come raccolto da Tuttomercatoweb.com.