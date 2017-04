ESCLUSIVA TMW - Milan, non solo Pellegrini: piace Defrel del Sassuolo

© foto di Federico De Luca

Novità dalla pancia di Casa Milan. Fassone e Mirabelli, dg e ds dei rossoneri, stanno incontrando molti agenti in queste ore tra cui, appunto, Giampiero Pocetta come già emerso negli scorsi minuti. Chiacchierata di cortesia tra le parti, al Milan però non interesserebbe soltanto Lorenzo Pellegrini, centrocampista talentuoso di casa Sassuolo ma anche il compagno di squadra, Gregoire Defrel. Gli occhi del Milan sull'Emilia, Defrel potrebbe essere il jolly giusto per giocare in tutte e tre le posizioni dell'attacco di Montella...