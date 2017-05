ESCLUSIVA TMW - Milan, occhi sul prodigio tedesco Akkaynak

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le big del calcio europeo guardano con interesse alla Germania, a Leverkusen in particolare, dove gioca un piccolo gioiello dal nome semi impronunciabile ma dal talento cristallino. Atakan Akkaynak, classe 1999 e capitano della selezione Under 18 tedesca, ha stupito gli attenti osservatori del Milan, presenti la scorsa settimana al roboante successo della Germania contro l'Italia di Paolo Nicolato. Un 4-0 pesante che ha permesso al giovane Akkaynak di mettersi in grande risalto di fronte al pubblico presente a Aspach.