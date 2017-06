ESCLUSIVA TMW - Milan, per Kalinic c'è una contropartita. È Lapadula

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan può concludere il proprio attacco con Nikola Kalinic, centravanti della Fiorentina e della nazionale croata. Il centravanti è però valutato circa 30-35 milioni da parte del club viola - soprattutto dopo la telenovela di gennaio - e i rossoneri non vorrebbero investire una cifra così importante su un calciatore ventinovenne. Quindi i rossoneri valutato l'inserimento di una contropartita tecnica come Gianluca Lapadula. Questo perché Genoa ed Everton che non convincono fino in fondo l'ex Pescara.