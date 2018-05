ESCLUSIVA TMW - Milan, se arriva Biraghi parte Rodriguez. Piace in Bundes

© foto di Federico Gaetano

Il Milan sta cercando un esterno sinistro e ha messo nel mirino Cristiano Biraghi, difensore di proprietà della Fiorentina e autore di un buon campionato. L'interesse dei rossoneri è palpabile e se la trattativa dovesse andare in porto non ci sarebbe più spazio per Ricardo Rodriguez. Arrivato l'estate scorsa per 18 milioni, lo svizzero piace in Bundesliga, in particolare al Borussia Dortmund.