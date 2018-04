ESCLUSIVA TMW - Milan, se salta Mirabelli Grassani spinge per Giuntoli: il retroscena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibili cambiamenti in casa Milan per la prossima stagione. Il futuro di Massimo Mirabelli è ancora da valutare e potrebbe anche non essere riconfermato. Così si valutano diversi profili. Uno di questi è Cristiano Giuntoli del Napoli, che qualche approccio informale lo avrebbe già avuto. A spingere per il dirigente azzurro, nel caso in cui Mirabelli non rimanesse, sarebbe anche Mattia Grassani, consulente legale del Milan. Tra i due infatti c’è un rapporto di stima che va avanti dai tempi precedenti al Napoli, quando Giuntoli venne scelto da De Laurentiis dopo il no di Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Oggi che il Milan potrebbe cercare un ds, Grassani potrebbe favorire i contatti positivi con Giuntoli. Settimane importanti al Milan, futuro da scrivere per Mirabelli. E Giuntoli e Braida sono alla finestra...