ESCLUSIVA TMW - Milan, sondaggio del Charlton per Lapadula

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb, l'attaccante del Milan Gianluca Lapadula è stato di recente oggetto di un sondaggio da parte del Charlton. Il neo promosso club in Premier League ha tastato il terreno per l'attaccante Italo peruviano, rimanendo però scottato dalla valutazione di partenza stabilita dal club rossonero: circa 20 milioni di euro.