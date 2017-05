ESCLUSIVA TMW - Milan-Vangioni, le ultime. Ci pensa il Bologna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Legato al Milan da altri due anni di contratto, il laterale argentino Leonel Vangioni dovrebbe lasciare il club rossonero in estate. Già in agenda un incontro tra i dirigenti rossoneri e l'entourage del calciatore per fare il punto sui sondaggi e stabilire una partenza che, molto probabilmente, verrà definita in prestito.

Tra le varie soluzioni, in Serie A c'è l'ipotesi Bologna: l'ex River è un'idea (sempre a titolo temporaneo) della dirigenza felsinea per la prossima stagione.