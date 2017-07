ESCLUSIVA TMW - Milito: "Scudetto, Inter fino alla fine. Icardi è grande, ottimo Spalletti"

Fonte: Nanjing (China) - Dall'inviato allo 'Nanjing Olympic Sports Center'

Ospite d'onore a Nanjing in occasione della sfida tra la 'sua' Inter e l'Olympique Lione, nell'immediato post-match lo storico 22 Diego Alberto Milito ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, spendendo parole estremamente positive nei confronti di Mauro Icardi. Capitano nerazzurro che, però, preferisce non considerare come il proprio erede. C'è invece fiducia sul progetto tecnico di Luciano Spalletti, ancor di più quando si parla degli obiettivi stagionali della squadra. A suo dire in grado di lottare fino alla fine per il titolo.

L'apertura del El Principe, però, è dedicata al grandissimo entusiasmo che il pubblico cinese gli ha riservato in queste ore: "Il calore di questo popolo lo conosciamo tutti: questa è una bellissima esperienza e sono molto felice di esser qui".

Ancora poco lavoro, ma qual è la sua idea su questa Inter che sta nascendo?

"Sicuramente penso positivo. Ora c'è tanta fiducia con l'arrivo di Spalletti, senza dubbio un ottimo allenatore che lavorerà con un gruppo di buoni giocatori".

Icardi, invece, non ha mai fatto mancare i gol: definirlo il suo erede è troppo?

"No, preferisco non fare paragoni. Non mi sono mai piaciuti, ognuno ha le proprie caratteristiche. Di sicuro Mauro sta segnando tantissimo. Parliamo di un grandissimo attaccante, l'ho sempre detto. Speriamo che il prossimo sia per lui un campionato ancor più importante rispetto a quelli passati".

A proposito di campionato: la Juventus resta l'assoluta favorita?

"In Italia ci sono tante grandissime squadre, non soltanto la Juve. E il prossimo sarà un campionato duro: oltre ai bianconeri ci sono anche Roma e Napoli. E la stessa Inter. Ci sarà ovviamente da lottare, ma sono convinto che ci sia tutto per giocarsela fino alla fine".

L'eroe del Triplete 2009-2010 chiude così: "Ringrazio tutti gli interisti per l'affetto che non mi hanno mai fatto mancare. Hanno dato tutto per me, sempre. E anche io ho cercato di fare altrettanto. Saluto tutti ricordando che il loro calore è ovviamente ricambiato".